Álex Márquez, cuarto, lamenta sus errores iniciales más que los de su hermano Marc

Guardar

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en el Gran Premio de Aragón, ha lamentado más sus errores con las marchas en la primera vuelta que el que cometió su hermano Marc que olvidó desenganchar el dispositivo trasero de bloqueo de la suspensión.

Y lo explicó a los medios de comunicación presentes en Motorland: "es verdad que he dudado ahí, pero han sido más errores míos que el lío de la 1-2, pues no he metido tercera y no he acelerado de la 2 a la 3, en donde he entrado en segunda y más lento y al acelerar con una marcha menos, la moto ha retenido mucho y he tenido que dar otra vez".

PUBLICIDAD

"Son situaciones donde si tú estás un poquito más lejos, lees mejor dónde va a haber el espacio", explica Alex Márquez, quien reconoce que "el resultado no hubiera cambiado mucho".

Y reconoció no haber tenido "las sensaciones que esperaba" si bien afirmó que era algo que ya se esperaba "antes de la carrera" y que el podio iba a estar "caro", pues los tres que acabaron sobre el cajón tenían "un pelín más". EFE

PUBLICIDAD