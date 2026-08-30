Alegría (PSOE) reivindica en Fuendejalón (Zaragoza) la memoria democrática para recordar la historia "sin blanquearla"

30/08/2026 La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el acto central de las jornadas 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón (Zaragoza) POLITICA PSOE

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La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este domingo la importancia de preservar la memoria democrática para conocer y recordar la historia de España "sin blanquearla" desde la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y evitar que vuelvan a repetirse los episodios más oscuros del pasado.

Alegría ha participado en el acto central de las jornadas 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón', que este domingo han incluido una Ruta de la Memoria desde la antigua cárcel de la localidad y un posterior homenaje en el cementerio en recuerdo de las mujeres represaliadas y de la que fuera alcaldesa de Gallur, María Domínguez Remón, cuyos restos reposan allí.

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Maestra, periodista y escritora, María Domínguez fue alcaldesa de Gallur y está considerada la primera alcaldesa democrática de España. Fue asesinada el 7 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Fuendejalón, por lo que el próximo 7 de septiembre se cumplirán 90 años de su asesinato.

Alegría ha reivindicado especialmente su figura como una mujer pionera que entendió la educación y el conocimiento como instrumentos fundamentales para avanzar en libertad, justicia social e igualdad. Una defensa de esos valores que acabó costándole la vida.

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La dirigente socialista ha defendido la importancia de seguir celebrando este tipo de actos de memoria democrática para recordar la historia de España "sin blanquearla" y hacerlo desde el conocimiento, la justicia, la verdad y la necesaria reparación de las víctimas.

"SIN BLANQUEAR"

En este sentido, ha señalado que mantener viva esa memoria supone también un deber con las generaciones futuras para evitar que "esas épocas de oscuridad y silencio que vivió nuestro país se vuelvan a repetir".

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Alegría ha recordado además que el homenaje ha servido para recuperar la memoria de las mujeres de Fuendejalón que fueron rapadas y represaliadas durante la Guerra Civil, víctimas de una forma de represión específicamente dirigida contra las mujeres.

Con Pilar Alegría ha estado el alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, y otros concejales socialistas de este municipio. También han asistido, entre otros, la secretaria de organización del PSOE Aragón y diputada provincial, Manuela Berges, la diputada en el Congreso, Marta Gracia Finalmente, la secretaria general del PSOE Aragón ha lamentado que la Ley de Memoria Democrática fuera la primera norma derogada por el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón y ha defendido que la comunidad vuelva a contar con una legislación que garantice la verdad, la justicia, la reparación y el reconocimiento de las víctimas.

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Alegría ha reivindicado que la memoria democrática no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología, sino al conjunto de la sociedad. "No es de nadie, sino fundamentalmente es una ley democrática de todos los ciudadanos y es un deber democrático", ha concluido.

Las jornadas 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón', organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación por la Memoria Democrática de Fuendejalón, comenzaron el sábado con diferentes actividades centradas en la represión sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

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