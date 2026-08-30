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5-0. El Barcelona abre la Liga F con una goleada ante el Tenerife

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Sant Joan Despí (Barcelona), 30 ago (EFE).- El Barcelona comenzó este domingo la Liga F Moeve como la terminó, con una goleada ante el Costa Adeje Tenerife (5-0) en el Estadio Johan Cruyff, en un partido en el que la delantera Caroline Graham, con un doblete de asistencias, y la defensa Renee van Asten, que se estrenó como goleadora azulgrana, fueron las protagonistas.

Con la joven Lúa Arufe como solución de Pere Romeu a los problemas en el lateral izquierdo, el conjunto azulgrana salió mandón desde el primer minuto. El cuadro catalán monopolizó la posesión y empujó al Tenerife hacia su área, donde el conjunto canario se atrincheró en un bloque bajo.

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Al Barcelona le costaba, sin embargo, encontrar espacios entre la maraña de piernas que el cuadro insular acumulaba en la frontal. El Tenerife obligaba a las azulgranas a mover el balón de un lado a otro en busca de una grieta. Hasta que Claudia Pina encontró un instante para pensar. La '9' azulgrana recibió con tiempo, se giró y filtró un pase al espacio que Caroline Graham aprovechó para batir a Natalia Ramos y abrir el marcador (1-0, min. 27).

El gol desatascó al Barcelona. Con el conjunto canario cada vez más replegado, las azulgranas se instalaron definitivamente en campo rival y comenzaron a acumular llegadas. El segundo no tardó en aparecer, de nuevo con Claudia Pina como protagonista. La atacante recibió en la frontal y soltó un potente disparo cruzado para ampliar diferencias (2-0, min. 39).

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Tras el paso por vestuarios, Caroline Graham se disfrazó de asistente y el campeón de Europa terminó de sentenciar el choque. En el primer ataque, la noruega puso un centro al primer palo y Ewa Pajor se anticipó para hacer el tercero (3-0, min. 48).

Después llegaron dos goles en acciones a balón parado. Primero, Renee van Asten cazó el rechace de un remate de Pajor que se estrelló en el larguero para estrenarse como goleadora azulgrana (4-0, min. 52). Poco después, Irene Paredes cabeceó un córner de Graham para redondear la goleada (5-0, min. 63).

En el tramo final, el equipo dirigido por Pere Romeu bajó el ritmo. Los cambios y las continuas interrupciones espesaron el juego y apenas hubo acercamientos, más allá del peligro que seguía generando el Barcelona a balón parado. El pitido final confirmó el 5-0 y la primera goleada del curso del vigente campeón.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Cata Coll; Martina, Paredes, Van Asten (Torrejón, min.55), Lúa Arufe; Sydney (Ferrera, min.82), Guijarro, Vicky (Vizuete, min.82); Graham (Baha, min.82), Pajor (Kerolin, min.67) y Pina.

0 - Costa Adeje Tenerife: Ramos; Zaremba, Rodríguez, Vergés, Carballo; Flores, Muiña, Mingueza (Salazar, min.67); Martí (N’Guessan, min.67), Suárez (Iratxe, min.67) y Quiles.

Goles: 1-0, min.27: Caroline Graham. 2-0, min.39: Claudia Pina. 3-0, min.48: Ewa Pajor. 4-0, min.52: Renee van Asten. 5-0. min.63: Irene Paredes.

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano. Mostró tarjeta amarilla a Martina Fernández (min.73), a Cata Coll (min.81) y a Claudia Pina (min.94) por parte del Barça y al técnico Yerai Martín (min.66), a Koko Ange N'Guessan (min.76) y a Aithiara Carballo (min.94) por parte del Costa Adeje Tenerife.

Incidencias: partido de la primera jornada de la Liga F Moeve disputado en el estadio Johan Cruyff ante 2.458 espectadores. EFE

avm/ism

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