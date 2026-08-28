Una carroza con motivos circenses y fantásticos gana la Batalla de Flores de Laredo

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Laredo (Cantabria), 28 ago (EFE).- La carroza 'Quimera', de la agrupación carrocista Mi vida loca, ha ganado, con un diseño con motivos circenses y fantásticos, el primer premio de la Batalla de Flores de Laredo (Cantabria), y también se ha llevado el primer puesto a mejor vestuario.

El primer premio de la categoría B se lo ha llevado la carroza 'Walt', con temática de Walt Disney, de la agrupación carrocista Agrupados, que también ha ganado el segundo puesto en la principal categoría.

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El trofeo al segundo premio, de plata pura valorado en 1.700 euros, ha sido una de las novedades de esta edición y premiará al segundo clasificado de la categoría principal durante los próximos diez años.

Los grandes ganadores, la agrupación Mi vida loca, se ha llevado el primer premio al Arte y la Onza de Oro, uno de los premios especiales, y han recibido todos los galardones entre lágrimas de alegría, gritos y cánticos.

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En el desfile, las 14 carrozas participantes han dado tres vueltas a la Alameda Miramar, para recibir, en la tercera, los premios y reconocimientos.

La tarde ha sido amenizada por diversas charangas y los gritos de miles de vecinos y visitantes, que han llenado las calles de Laredo desde por la mañana, para no perderse esta cita declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

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El carrocista mayor de esta edición ha sido el coreógrafo y presentador cántabro Javier Castillo 'Poty', que ha sido homenajeado al comienzo de la celebración, cuando el alcalde pejino, Miguel González, y el resto de autoridades han cortado la cinta de inauguración de la Batalla.

También se ha homenajeado como carrocista veterano a Antonio Pascual Torre, quien participó en el certamen floral en 1968 y ganó en la categoría de vestidos.

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Las agrupaciones que han participado este año son Asociación Cultural Carrozas Oruña, Asociación Cultural Grupo Alegoría, Asociación Come Golayu Que Lo Ha Hechu Güela, Asociación Carrocista El Cantu, Asociación Grupo Pejino, Asociación Mi Vida Loca y Agrupa-2.

El origen de la Batalla de Flores está vinculado al mar y se remonta a 1908, cuando unas 25 barcas concursaron engalanadas con flores y otros ornamentos, siendo 'La Góndola Argentina' la primera ganadora.

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Desde entonces, la conocida como cita del "millón y medio de flores" ha evolucionado sobre el suelo y vive su época de mayor esplendor con creaciones que cada año se superan en complejidad a través de la incorporación de efectos especiales, pero sin perder la belleza y esencia de la colocación minuciosa a mano de las flores. EFE

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(Foto)(Vídeo)