Sánchez Flores mantiene el once y Buchanan y Gerard entran en el Villarreal

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Vitoria, 28 ago (EFE).- Quique Sánchez Flórez mantendrá el ‘once’ del Deportivo Alavés ante un Villarreal que contará con Tajon Buchanan y Gerard Moreno.

El canadiense y el delantero español comenzarán de inicio en lugar de Moleiro y Ayora.

- Alineaciones confirmadas:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny, Ángel Pérez, Rebbach; Blanco, Pablo Ibáñez, Mikel Rodríguez; Toni Martínez, Boyé.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Pépé, Pape Gueye, Comesaña, Buchanan; Gerard Moreno y Mikautadze. EFE

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