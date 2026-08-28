Sábado 29 de agosto de 2026

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Madrid, 28 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta - A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno trata de aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, mientras se suceden los llamamientos a la población para evitar actos de violencia.

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PARTIDOS PP - Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre el curso político en Galicia en un acto público en el que intervendrán también el expresidente Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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TURISMO MASIFICACIÓN - Palma - Organizaciones sociales y ecologistas convocan a la ciudadanía a formar una cadena humana en el centro de Palma para exigir a las instituciones medidas contra el impacto del turismo masivo sobre los recursos y la calidad de vida de Mallorca.

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TIEMPO VERANO - Madrid - El último fin de semana de agosto se prevé tiempo estable con ascenso de temperaturas de forma generalizada en el centro y sur peninsular. Sólo se esperan lluvias débiles en Galicia y Asturias y en la isla de La Palma.

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ENCIERROS S.S. REYES - San Sebastián de los Reyes - Sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con toros pertenecientes a la ganadería de Núñez de Tarifa.

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FESTIVAL ISLANTILLA - Islantila (Huelva) - Rueda de prensa del director de cine Javier Fesser con motivo del homenaje que recibe en la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026.

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FESTIVAL ISLANTILLA - Islantilla (Huelva) - Clausura de la XIX edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla 2026, el más largo de los que se celebran en España, ya que se prolonga durante todo julio y agosto.

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FERIA TEATRO - Ciudad Rodrigo (Salamanca) - Sin salir de un almacén, en globo, barco o camello, los tres protagonistas de una historia darán la vuelta al mundo, pero en 80 cajas y sin hablar, la propuesta de los portugueses Teatro Extremo/Markeliñe, que estrenan en español su obra en la Feria de Teatro de Castilla y León.

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ANGY FERNÁNDEZ - Mérida - La actriz y cantante Angy Fernández reflexiona, en una entrevista con EFE, sobre el hecho de como en un mundo “lleno de pantallas, inteligencia artificial o redes sociales”, el teatro “lo es todo” porque refleja la “verdad” y lo que “siempre permanece”, algo que ‘Las 9 musas’ han venido a reivindicar en el último estreno del Festival de Teatro de Mérida.

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FÚTBOL LALIGA REAL MADRID MÁLAGA - Madrid - Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa de su técnico, José Mourinho, previos al encuentro del domingo frente al Málaga.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL