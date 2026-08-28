Problemas en el sistema de venta de entradas 'on line' demoran el inicio del Lille-PSG

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Redacción deportes, 28 ago (EFE).- Problemas técnicos en el sistema de venta de entradas han provocado el retraso, inicialmente de quince minutos, del inicio del encuentro en el estadio Pierre Mauroy entre el Lille y el París Saint Germain.

"Algunos abonados para el partido entre el Lille y el París Saint Germain no pueden acceder a sus entradas en sus cuentas 'on line'. El equipo del Lille trabaja intensamente para resolver este problema técnico lo antes posible. El club agradece su comprensión y lamenta las molestias", indica en un comunicado la entidad. EFE

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