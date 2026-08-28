Esteban (PNV): ¿Alguien sabe con datos fidedignos cuál es la situación real de Ceuta?

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San Sebastián, 28 ago (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha criticado la gestión "nefasta" que ha hecho el Gobierno del PSOE de la crisis de Ceuta y se ha preguntado "si alguien sabe con datos fidedignos cuál es la situación real" de la ciudad autónoma.

Además, ha añadido que "por los canales oficiales" las instituciones vascas no la conocen y cree que, "probablemente, ellos tampoco, y eso no es serio".

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El líder jeltzale ha hecho estas manifestaciones en el cierre del tradicional acto que su partido celebra en Zarautz (Gipuzkoa) al final del verano, al que han asistido, entre otros, el lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Esteban ha dedicado gran parte de su discurso a la crisis de Ceuta y se ha referido a la actuación del equipo de Pedro Sánchez, "con ocho ministros cada uno por su lado" y "dos haciendo declaraciones contradictorias".

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El dirigente nacionalista, que ha reclamado para Euskadi "las competencias integrales de inmigración", ha dicho que la posición de su partido sobre Ceuta es la misma que sobre Navarra o Gilbraltar: que "sean sus ciudadanos quienes decidan" y, como en este caso, los ceutíes desean seguir en España, la ciudad autónoma es para el PNV "una frontera europea".

Ha recordado que antes de esta entrada de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta se produjo otra en 2021 y ha asegurado que si lo sucedido en la ciudad autónoma "se acepta como hecho consumado, la repetición es cuestión de tiempo". EFE

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