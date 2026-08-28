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Ceutíes lanzan claveles a las puertas de la Delegación del Gobierno como símbolo de protesta

28/08/2026 Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Los manifestantes han tratado de impedir el acceso de los voluntarios de Cruz Roja que reparten bolsas de comida a los migrantes en la playa del Trampolín y han provocado disturbios en la playa de Benítez de Cueta, que se han saldado con cargas policiales, tras introducirse en los asentamientos de migrantes que pernoctan en la zona y causar destrozos, incluido la quema de enseres. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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Un centenar de ceutíes se ha concentrado esta tarde ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta con la que han querido reivindicar el carácter pacífico de las movilizaciones ciudadanas surgidas durante los últimos días a raíz de la crisis migratoria que vive la ciudad.

La convocatoria, impulsada a través de grupos vecinales y redes sociales, ha reunido a hombres, mujeres y familias enteras en la Plaza de los Reyes, desde donde los asistentes han escenificado el lanzamiento simbólico de flores hacia la sede de la Administración General del Estado como muestra de rechazo a lo que consideran una falta de respuesta por parte del Gobierno.

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La concentración ha servido de inicio de una marcha que ha continuado en busca de otra manifestación ciudadana que ha arrancado en otra zona de la ciudad. Ambas desembocarán en la playa de Benítez, uno de los espacios de mayor concentración de personas migrantes, donde este jueves grupos de manifestantes destrozaron sus asentamientos.

Durante el acto en Plaza de los Reyes, varios participantes han insistido en que las protestas no persiguen el enfrentamiento ni la violencia. Uno de los asistentes ha tomado la palabra para explicar que el objetivo de la concentración es entregar simbólicamente los claveles a la Delegación del Gobierno a modo de protesta y demostrar que las reivindicaciones ciudadanas se están desarrollando de forma pacífica.

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"Estas son nuestras armas", ha afirmado ante los congregados mientras mostraba las flores. Entre los asistentes se encontraba Rafael Hernández, profesor del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz, quien ha explicado que participa en las movilizaciones desde sus inicios porque no puede "estar sentado en el sofá viendo lo que está pasando".

Hernández ha asegurado que la iniciativa nació como respuesta a la imagen que, a su juicio, se está proyectando de las protestas desde algunos medios nacionales. Según ha señalado, muchos ciudadanos sienten que se está presentando a los manifestantes como grupos violentos o radicales cuando "la mayoría de los participantes rechaza ese tipo de comportamientos".

El profesor ha defendido la convivencia entre las distintas comunidades de la ciudad y destacó que Ceuta es un ejemplo de diversidad cultural y religiosa. "Aquí convivimos todos juntos", ha señalado, al tiempo que ha señalado las acusaciones de racismo dirigidas contra quienes participan en las movilizaciones.

Ha hecho un llamamiento a evitar cualquier tipo de provocación y ha pedido a los asistentes que mantengan el carácter pacífico de las protestas.

LOS CLAVELES

El origen de la iniciativa de los claveles, ha explicado, se encuentra en la llamada Revolución de los Claveles de Portugal. Hernández ha recordado cómo aquella movilización pacífica se convirtió en un símbolo de cambio político y aseguró que la elección de las flores buscaba transmitir un mensaje similar de protesta sin violencia.

Según ha relatado, inicialmente algunos participantes habían planteado acciones más contundentes o concentraciones en otros puntos de la ciudad, pero finalmente optaron por acudir a la Delegación del Gobierno para dirigir sus críticas hacia quienes consideran responsables de la gestión de la crisis.

Los asistentes han reclamado medidas que permitan poner fin a la situación derivada de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y han criticado la utilización de instalaciones públicas para su acogida temporal, una posibilidad que generó una fuerte contestación ciudadana esta semana.

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EuropaPress

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