Alcaraz y el desafío de su primer triplete

Guardar

Murcia, 28 ago (EFE).- Carlos Alcaraz, que debutará en el Abierto de Estados Unidos el lunes en horario aún por determinar frente al ruso Roman Safiullin, afrontará en el cuarto y último Grand Slam de la temporada con el desafío de revalidar el título conseguido en la temporada pasada, un logro fuera del alcance durante casi dos décadas.

El murciano, que pretende logar su tercer trofeo en un Grand Slam, en Nueva York, donde triunfó en el 2022 y el 2025, puede distanciarse de Jannik Sinner, número uno del mundo y ausente en Nueva York, en títulos grandes.

PUBLICIDAD

Alcaraz apunta a su octavo Grand Slam, el segundo del 2026 después de Australia en enero pasado. Tiene dos en Estados Unidos, otros tantos en Roland Garros y en Wimbledon.

El tenista murciano, de 23 años, dejó atrás la tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha en el momento en el que anunció su retorno a la competición, el cual se producirá en el cuadro individual de un torneo cuatro meses y medio después.

PUBLICIDAD

Alcaraz viajó a Estados Unidos con el firme propósito de revalidar título, lo cual no consigue nadie en la categoría masculina desde 2008 cuando el suizo Roger Federer amarró su último éxito en Flushing Meadows tras ganar al británico Andy Murray por 6-2, 7-5 y 6-2. Fue su quinto éxito consecutivo en Nueva York y se convirtió, junto a los estadounidenses Jimmy Connors y Pete Sampras, en el que más veces se coronó campeón en este major en la era Abierta, desde 1968.

El pupilo de Samuel López tratará de hacer justamente lo que fue capaz de realizar el de Basilea, que se hizo con un título de los más grandes en su retorno a la competición tras una larga ausencia. Estuvo seis meses lesionado. Fue en 2017, cuando volvió de forma victoriosa después de sufrir una rotura de menisco de la rodilla izquierda y conquistó el título en otro Grand Slam, el de Australia.

PUBLICIDAD

Además, el de El Palmar buscará su primer triplete en un mismo torneo, lo cual se le resistió en varias ocasiones. Dos entorchados tiene el actual número 3 del ránking ATP en siete de los campeonatos que forman el circuito, en concreto en tres de los cuatro grandes -Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el propio Abierto de Estados Unidos (2021 y 2025)- y también en los Masters 1.000 de Madrid (2022 y 2023) e Indian Wells (2023 y 2024) y en los ATP 500 de Barcelona (2022 y 2023) y Queen's (2023 y 2025)-.

Otro desafío añadido que se le plantea al español es el de ser el jugador dominante en los Grand Slam del presente curso, algo que le discutiría el alemán Alexander Zverev, vencedor en Roland Garros, porque el italiano Jannik Sinner, campéon en Wimbledon, no estará en el Abierto de Estados Unidos por las molestias que arrastra en la rodilla derecha.

PUBLICIDAD

Para obtener todo eso deberá ganar siete partidos en Nueva York en dos semanas después de no haber jugado ninguno desde el 14 de abril -ese día se impuso por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona-.

El primer paso que tendría que dar es solventar positivamente su estreno y mantener una estadística mayúscula por su parte pues eso es justamente lo que hizo en cada una de sus primeras apariciones en los cuadros finales de sus 20 major disputados hasta la fecha, cuatro en cada uno de ellos y habiendo ganado este año el que abría el curso, el Abierto de Australia con su triunfo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 frente al serbio Novak Djokovic. EFE

PUBLICIDAD

Ij/apa