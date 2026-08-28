104-100. El Casademont Zaragoza vence al iLerna Lleida

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Binéfar (Huesca), 28 ago (EFE).- El Casademont Zaragoza se impuso este viernes al iLerna Lleida en su primer test de temporada en un partido que el equipo aragonés lideró durante la mayor parte de los minutos y certificó en un final a cara o cruz (104-100).

Los locales se avanzaron en los primeros minutos, pero el conjunto ilerdense logró neutralizar la renta. En la segunda mitad, el Casademont se mantuvo por delante en el marcador y fue capaz de conservar la diferencia hasta el final.

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El conjunto maño inició el encuentro con un gran acierto en ataque y aprovechó la fragilidad defensiva del Lleida, lo que le permitió establecer un parcial de salida de 13-2 en 3 minutos. Con la llegada de las primeras rotaciones, el conjunto burdeos mejoró sus prestaciones en ataque (24-20, min.10).

En el segundo período, los catalanes visitantes remontaron el choque mediante una bandeja del pívot Zacharie Perrin (29-32, min.13). Durante los siete minutos restantes antes del descanso, ambos conjuntos mantuvieron un pulso constante, con varias alternancias en el marcador (49-48, min.20).

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Tras el paso por vestuarios, el guion del partido no varió. Zaragoza y Lleida libraron un intercambio de canastas en el que ninguno consiguió una renta considerable. No obstante, el equipo entrenado por Gonzalo García de Vitoria llevó la iniciativa durante la mayor parte del cuarto (74-69, min.30).

En el último asalto, los visitantes lograron dar la vuelta al choque tras muchos minutos sin estar por delante (80-82, min.35). La igualdad se mantuvo hasta los últimos instantes, cuando el Zaragoza firmó un parcial de 5-0 que situó el 102-97 a falta de un minuto.

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El equipo catalán erró sus últimas opciones y los locales supieron administrar su ventaja, situando el 104-100 final. EFE

pbl/ism