Gudelj se despide del Sevilla: "Es un hasta luego, algún día volveré"

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Sevilla, 27 ago (EFE).- Nemanja Gudelj, centrocampista serbio que fue la pasada temporada capitán del Sevilla, se ha despedido este jueves, a través de un vídeo en sus redes sociales, con un "hasta luego" que pone fin a siete temporadas en la que considera su "casa" y a la que está "seguro de volver algún día".

"Algún día volveré a mi casa, a mi templo. La cierro, sí, pero la copia de la llave me la llevo. Gracias por absolutamente todo. Os quiero, familia rojiblanca. Soy vuestro soldado para siempre", ha manifestado Gudelj, quien espera "que pronto pueda tener la oportunidad de despedir(se)" como de verdad hay que hacerlo: en el estadio mirando a los ojos al sevillismo".

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El futbolista balcánico, que negocia su incorporación como agente libre con clubes como el Málaga y el Mallorca, entre otros, asume que "no ha sido nada fácil encontrar un momento para decir estas palabras" desde que el Sevilla le confirmó que no renovaría su contrato expirado el pasado 30 de junio.

Gudelj asegura que ha cerrado "una de las etapas más importantes" de su vida, así que "despedirse no es fácil" porque el "Sevilla nunca será" para él "simplemente un club, siempre tendrá un lugar eterno en" su "corazón" y añadió que "defender este escudo fue un auténtico privilegio".

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"Hemos levantado juntos dos Europa Leagues. Hemos sufrido, hemos reído, hemos llorado y hemos demostrado una y otra vez que cuando el Sevilla y su afición caminan de la mano, no hay imposibles", concluyo Nemanja Gudelj, que en siete temporada ha disputado 261 partidos oficiales en los que ha marcado diez goles y ha dispensado cinco asistencias. EFE

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