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Vox pide detalles del cierre del Observatorio de Yebes en el eclipse para el evento con cuatro ministros y un concierto

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El grupo parlamentario de Vox ha registrado tres iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al Gobierno por el cierre al público del Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara) durante el eclipse total del 12 de agosto, así como los detalles sobre el evento que se celebró en este espacio y al que asistieron cuatro ministros e incluyó un concierto musical.

En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal ha registrado una batería de preguntas para tener más detalles económicos y de organización sobre "la celebración" que reunió en un acto institucional a "cuatro ministros y hasta 300 invitados".

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En concreto, la cita del dia 12 reunió a los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Diana Morant (Ciencia), Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) y Óscar López (Transformación Digital y Función Pública).

Entre otras cuestiones, Vox ha preguntado al Ejecutivo cuáles han sido los motivos por los que cerró un centro como el Observatorio Astronómico de Yebes o el coste que esta clausura ha supuesto para el Estado, además de reclamar el detalle económico del evento, incluido el gasto destinado a seguridad y los desplazamientos de los miembros del Gobierno.

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El partido de Abascal también ha puesto el foco en quiénes han participado en el encuentro y con qué criterios se ha decidido su asistencia. Además, ha reclamado conocer en qué ha consistido exactamente el "acto institucional" y qué actividades se han llevado a cabo durante la jornada.

Según anunció el propio Ejecutivo en el mes de mayo, los Yebes fue elegido centro de seguimiento oficial del eclipse del día 12 con el objetivo de "divulgar la ciencia". Además de los ministros, hasta el Observatorio de Yebes se desplazaron los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA) Pablo Álvarez y Sara García.

CONTRATACIÓN DE FANDOM COMUNICACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN

Del mismo modo, Vox ha pedido explicaciones sobre la contratación de Fandom Comunicación, empresa que ha organizado el evento a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como la documentación utilizada para fijar en 59.900 euros el presupuesto base de la licitación.

La formación ha señalado que a la licitación del Ministerio solo se presentó esta empresa y ha preguntado si esta subcontrató algún servicio y, en caso afirmativo, qué prestaciones han sido ejecutadas por terceros.

Asimismo, Vox quiere conocer todos los detalles sobre la actuación de 'La Habitación Roja', una banda valenciana, que, según la formación de Abascal, cerró el programa de actividades de la jornada en el Observatorio, que se extendió durante nueve horas.

Sobre esto, los dirigentes de Vox han exigido conocer quién ha propuesto incorporar una actuación musical al programa, qué grupos o artistas se han valorado, qué criterios se han utilizado para seleccionar al finalmente contratado y qué órgano o responsable ha adoptado la decisión definitiva sobre la actuación de "La Habitación Roja".

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EuropaPress

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