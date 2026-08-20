Seis terremotos, uno de intensidad 3,4, vuelven a hacer temblar la madrugada en Granada

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Granada, 20 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos durante la madrugada de este jueves en diferentes localidades de Granada, el más destacado uno de intensidad 3,4 y epicentro en Dílar (Granada), que volvió a despertar a los vecinos.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor de Dílar a las 2:15 horas y a 5 kilómetros de profundidad.

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El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido por este seísmo llamadas desde Granada capital, y desde las localidades de Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.

Al temblor, el principal de la madrugada, se han sumado otros cinco concentrados entre las 2:28 y las 6:28 de este jueves, con intensidades de hasta 2,2, y epicentro en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar.

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Esos seis temblores se suman a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a la 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Desde entonces, la Junta de Andalucía mantiene activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. EFE

mro/vnz