New York Liberty ficha a la jugadora Elizabeth Balogun con un contrato de desarrollo

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Valencia, 20 ago (EFE).- La jugadora exterior nigeriana de Valencia Basket, Elizabeth Balogun, firmó un contrato de desarrollo con el equipo de la WNBA New York Liberty, franquicia en la que juega la también ‘taronja’ Raquel Carrera, según anunció el conjunto estadounidense a través de sus redes sociales.

Balogun, que ya aparece en la plantilla oficial del New York Liberty, se incorporará en los próximos días a su nuevo equipo y se perderá el inicio de la pretemporada con el Valencia Basket, según pudo confirmar EFE por fuentes oficiales. La nigeriana se unirá al conjunto valenciano una vez finalice su participación en el Mundial que se disputa entre el 4 y el 13 de septiembre en Alemania.

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El contrato de desarrollo, una de las novedades del convenio firmado entre la WNBA y la Asociación de Jugadoras de la liga, permite a los equipos con doce fichas incorporar a dos jugadoras más con entre 0 y 3 años de experiencia sin que computen en el límite salarial, aunque solo pueden jugar un máximo de doce encuentros durante la liga regular.

El pasado 12 de agosto, la también ‘taronja’ Elena Buenavida firmó por Minnesota Lynx con el mismo contrato, aunque de cara a la próxima temporada.

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Balogun, una de las caras nuevas del Valencia Basket para esta próxima temporada, vivirá su primera experiencia en la WNBA después de haberse formado en las universidades de Georgia Tech, Louisville y Duke, además de haber realizado una pretemporada con Toronto Tempo. EFE

cma sm/og