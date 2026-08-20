Miras denuncia "falta de control" ante la llegada de pateras "organizadas" a Murcia

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Murcia, 20 ago (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado esta mañana "la falta de control" ante la llegada de pateras "organizadas" a las costas de la Región. "No era un cayuco de madera que ha estado toda la noche a la deriva, era una lancha de grandes dimensiones, con cuatro motores y mil caballos que llega, desembarca y se va", ha afirmado.

En declaraciones a Antena3, el jefe del Ejecutivo murciano se ha referido así al desembarco a primera hora de la tarde del miércoles de 62 personas en la cala del Barco, en Cartagena (Murcia), 15 de ellas menores, al parecer de nacionalidad argelina.

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"Se trata de algo organizado, preparado", ha dicho López Miras, quien ha afirmado no entender "cómo una embarcación así pueda llegar a nuestras costas sin ser localizada" por la Administración del Estado.

Vídeos publicados por medios digitales muestran la llegada de la embarcación y el momento en que se lanzan al agua sus tripulantes a escasos metros de la arena. Instantes después, una vez que los migrantes llegaban a tierra, la patera se adentraba de nuevo en el mar y se alejaba de la costa.

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La delegación del gobierno en Murcia ha informado esta mañana de que en esa patera iban 62 personas, 15 de ellas menores, al parecer de nacionalidad argelina. Todas se encuentran en buen estado de salud y han sido atendidas por Cruz Roja mientras se les tramitan los procedimientos de expulsión correspondientes.

Sobre cómo se ha producido la localización de los tripulantes de la embarcación, el presidente de Murcia ha dicho que no sabe nada. "La delegación del gobierno no nos ha dicho nada" y "solo sabemos, a través de la ONG que atiende a los menores, que la Región tendrá que tutelar a 16 menores, pero no sabemos si son de esa embarcación o no", ha dicho.

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"En la playa no había ningún efectivo de seguridad y no sabemos qué ha pasado, pero no solo con este caso puntual sino con lo que pasa aquí frecuentemente. Solo en julio han llegado 132 menores en pateras a la Región de Murcia y hablo solo de menores porque son los que nos comunican", ha explicado López Miras, quien ha añadido que en lo que va de año el total son 492.

Por otra parte, se ha referido a la situación de Ceuta, resultado, ha dicho, de la "incapacidad y las mentiras" del gobierno de España. "Es la tercera semana en que miles de inmigrantes acampan en las playas de Ceuta, ahora trasladan el problema de una playa a un campamento, pero no toman decisiones definitivas", ha criticado.

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"Hay que tomar decisiones, y se las ha indicado la UE y hasta Marruecos, que quiere que vuelvan sus ciudadanos", ha señalado López Miras quien no entiende "la dejadez del gobierno central".

Con respecto a los menores migrantes que el Gobierno quiere trasladar a la península, el presidente de Murcia ha afirmado que "donde mejor están esos menores es con sus familias", y ha añadido: "Nuestra posición es que todos los que han llegado con una acción coordinada vuelvan a su país".EFE

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