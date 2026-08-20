Más de 6.100 hectáreas quemadas la última semana, una décima parte que en la anterior

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Madrid, 20 ago (EFE).- La superficie calcinada en España durante la última semana, hasta el miércoles 19, sumó 6.169 hectáreas, menos de una décima parte del terreno total que ardió la semana inmediatamente anterior -67.588 hectáreas-, según datos provisionales difundidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las hectáreas destruidas entre los pasados 13 y 19 de agosto corresponden fundamentalmente a los dos grandes fuegos registrados a nivel nacional en las últimas semanas, el de Niebla (Huelva) y el de Riglos (Huesca), ahora controlados y estabilizados, respectivamente, por los equipos de extinción.

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Sin embargo, la semana inmediatamente anterior, hasta el 12 de agosto, se quemaron un total de 67.588 hectáreas.

En cuanto al territorio nacional destruido por las llamas desde el pasado 1 de enero, acotado en 296.999 hectáreas, esa superficie es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando ardieron en el conjunto de España 367.520.

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Precisamente, a mediados de agosto de 2025 se desataron en España una oleada de fuegos simultáneos en puntos de Zamora, Orense y León que quemaron decenas de miles de hectáreas.

A nivel comunitario, los datos difundidos hoy por esta plataforma revelan que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el terreno afectado por el fuego fue de 616.202 hectáreas, menor a las 964.680 hectáreas calcinadas durante el mismo tramo temporal de 2025.

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Las estimaciones difundidas cada semana por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno y no coinciden exactamente con los datos que suministra por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De hecho, la última cifra oficial aportada por el Ministerio hoy mismo asciende a 262.030 hectáreas forestales afectadas desde el inicio del año.

El Miteco también ha revelado que se han registrado 43 grandes incendios forestales en 2026. EFE

(Infografía)