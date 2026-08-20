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Más de 6.100 hectáreas quemadas la última semana, una décima parte que en la anterior

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Madrid, 20 ago (EFE).- La superficie calcinada en España durante la última semana, hasta el miércoles 19, sumó 6.169 hectáreas, menos de una décima parte del terreno total que ardió la semana inmediatamente anterior -67.588 hectáreas-, según datos provisionales difundidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las hectáreas destruidas entre los pasados 13 y 19 de agosto corresponden fundamentalmente a los dos grandes fuegos registrados a nivel nacional en las últimas semanas, el de Niebla (Huelva) y el de Riglos (Huesca), ahora controlados y estabilizados, respectivamente, por los equipos de extinción.

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Sin embargo, la semana inmediatamente anterior, hasta el 12 de agosto, se quemaron un total de 67.588 hectáreas.

En cuanto al territorio nacional destruido por las llamas desde el pasado 1 de enero, acotado en 296.999 hectáreas, esa superficie es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando ardieron en el conjunto de España 367.520.

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Precisamente, a mediados de agosto de 2025 se desataron en España una oleada de fuegos simultáneos en puntos de Zamora, Orense y León que quemaron decenas de miles de hectáreas.

A nivel comunitario, los datos difundidos hoy por esta plataforma revelan que en el conjunto de la Unión Europea (UE) el terreno afectado por el fuego fue de 616.202 hectáreas, menor a las 964.680 hectáreas calcinadas durante el mismo tramo temporal de 2025.

Las estimaciones difundidas cada semana por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno y no coinciden exactamente con los datos que suministra por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De hecho, la última cifra oficial aportada por el Ministerio hoy mismo asciende a 262.030 hectáreas forestales afectadas desde el inicio del año.

El Miteco también ha revelado que se han registrado 43 grandes incendios forestales en 2026. EFE

(Infografía)

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