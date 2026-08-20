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Maffeo: "Mi objetivo es poder quedarme aquí"

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Valencia, 20 ago (EFE).- El lateral Pablo Maffeo, que llegó este jueves de madrugada al aeropuerto de Manises para cerrar su cesión al Valencia procedente del Olympiacos, señaló a su llegada a los medios que su principal objetivo es poder ayudar al equipo y conseguir que el club español haga firme la opción de compra.

"Mi objetivo personal es ayudar al equipo, tanto dentro del campo como fuera, y poder quedarme aquí, que para mí es lo más importante", recalcó.

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"Vengo aquí a competir cada día al máximo, a ayudar al equipo y a conseguir quedarme aquí, que a día de hoy es mi deseo. Voy a competir igual contra el Madrid que en la Copa del Rey contra quien me pongan. A mí, lo que me motiva es jugar en el Valencia CF" , añadió.

Maffeo, que jugó las últimas cinco campañas en el Mallorca, fichó hace dos meses por la entidad griega pero la oferta del Valencia para regresar a España le llevó a pedir al club heleno que facilitara una salida que se ha producido a préstamo con una opción de compra, ya que afirmó que "es un sueño, es un deseo. Desde hace mucho tiempo que se lleva trabajando".

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"Desde el primer día que conozco la opción deseo venir. Tampoco he tenido mucho que pensar desde que supe la opción, hace mucho tiempo, antes de firmar con el Olympiacos, conocía que se podía dar y al final se ha dado y contento. Es una opción que se planteó, que a mí me encajó por todo. No ha pasado nada raro en Grecia y no ha pasado nada raro aquí, simplemente se ha dado así", explicó.

Ante la falta de efectivos en el lateral derecho en la plantilla del Valencia, el defensor aseguró que está "disponible para el míster, para el equipo". "Todo el mundo me conoce como soy, que lo voy a dar todo y estoy muy contento de estar aquí", añadió. EFE

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