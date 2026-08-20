Los habitantes evacuados de tres alquerías de Las Hurdes podrán volver a sus casas

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(Corrige el nombre de la pedanía de Avellanar)

Pinofranqueado (Cáceres), 20 ago (EFE).- Los habitantes de tres de las once alquerías de Las Hurdes evacuados por el incendio que asola la comarca, concretamente los de Robledo, Castillo y Avellanar, podrán volver a sus casas en las próximas horas, aunque los de estos dos últimos núcleos de población no podrán salir de sus pueblos para no entorpecer las labores de extinción del fuego.

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho este anuncio tras asistir a la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en el Punto de Mando Avanzado de Pinofranqueado, donde ha precisado que el fuego, que se inició el pasado martes en el término municipal de esta localidad cacereña, ya ha arrasado 4.800 hectáreas en una extensión de 48 kilómetros.

Guardiola ha informado de que el Cecopi ha autorizado también levantar el confinamiento domiciliario de los habitantes de Nuñomoral, aunque estos tampoco podrán salir y entrar de casco urbano para no complicar las labores de extinción.

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Un total de 270 efectivos y 24 medios aéreos trabajan sobre el terreno y lo hacen con "cierto optimismo" ante unas condiciones meteorológicas que son favorables, pues ha bajado las temperaturas y las condiciones de humedad son buenas.

Así lo ha explicado la presidenta extremeña, aunque también ha precisado que lo eran igualmente buenas en la noche pasada, cuando ha habido "pequeños avances, pero no todos los que hubiéramos querido".

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Los esfuerzos se concentrarán esta mañana, según María Guardiola, en la zona oeste, de Aldehuela y Horjaco, y en la zona este, del Cerezal, para proteger a la población, así como en el flanco norte, donde "hay una legua que va bajando y que se tratará de sostener con los medios aéreos".

Guardiola ha especificado que en la provincia de Salamanca, por donde ayer entró el fuego, la situación está controlada, como ya le transmitió ayer el presidente de Castilla y León, Fernando Mañueco, en una conversación telefónica que mantuvieron.

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La jefa del Ejecutivo extremeño ha reconocido que existe un problema con el agua en la Residencia de Estudiantes de Caminomorisco, donde están alojados parte de los habitantes de ocho alquerías que siguen evacuadas, pero ha especificado que se ha informado a la Diputación de Cáceres para que lo solucione a través de Masmedio, la entidad que gestiona el suministro de agua a este centro.

María Guardiola ha confiado en que tras la próxima reunión del Cecopi, prevista para las 15:00 horas, se puedan dar mejores noticias sobre la evolución de este incendio, que ha calificado de "tremendo". EFE

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epd/jd/nam

(Foto) (Vídeo)