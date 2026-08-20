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Leire Díez se opone a que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación en su contra

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Madrid, 20 ago (EFE).- La exmilitante del PSOE Leire Díez se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la causa que hasta ahora dirigía un juzgado de Madrid por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, y ha denunciado una "investigación paralela" en su contra.

Hace unos días, el juez de la Audiencia Santiago Pedraz unió esta investigación a las pesquisas que dirige en torno a una trama que buscaba presuntamente desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno o al PSOE.

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Lo hizo después de que el juez de Madrid Arturo Zamarriego -que fue el primero en investigar a Leire Díez- le remitiese su causa.

Ahora, la exmilitante socialista ha recurrido la providencia en la que el juez Pedraz aglutinaba toda la causa en un solo procedimiento, y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión.

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Desde hace meses, la defensa de Leire Díez ha presentado recursos contra diferentes decisiones del juez Pedraz, en los que ha denunciado una "investigación paralela" en su contra.

Ahora lo ha vuelto a hacer en un nuevo recurso, al que ha tenido acceso EFE, en el que reitera que ambas investigaciones no son "conexas", sino que tienen una "identidad material de hechos y sujetos investigados" y que la Audiencia Nacional decidió abrir una investigación por unos hechos que ya estaban siendo instruidos en un juzgado de Madrid.

Subraya, además, que la resolución en la que Pedraz solicitó la causa a un juzgado de Madrid está aún recurrida, de manera que aceptar la investigación de Zamarriego supone ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal no se ha pronunciado.

El juez Zamarriego, a instancias del fiscal, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, renunciando así a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.EFE

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