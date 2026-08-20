Guardiola dice que Extremadura "siempre, siempre" va a cumplir la ley en traslado menores

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Pinofranqueado (Cáceres), 20 ago (EFE).- "Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre", ha reiterado la presidenta del Gobierno extremeño, María Guardiola, al ser preguntada este jueves por el traslado de menores inmigrantes desde Ceuta a las comunidades autónomas.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en el Punto de Mando Avanzado de Pinofranqueado, por el fuego que ya ha quemado 4.800 hectáreas en la comarca cacereña de Las Hurdes, Guardiola ha hecho estas declaraciones junto a sus dos vicepresidentes, Abel Bautista, que es quien tiene las competencias en emergencias, y Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura.

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Fernández se ha trasladado este jueves hasta Pinofranqueado, después de que en los últimos días permaneciera en la zona y apareciera junto a Guardiola o Baustista el otro miembro de Vox en el Ejecutivo extremeño, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García.

A preguntas de los periodistas, Guardiola ha señalado que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con ellos para informarles del traslado desde Ceuta a la península de 500 niñas migrantes, aunque ha reconocido que ahora están centrados en coordinar los trabajos para extinguir el incendio en Las Hurdes.

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La presidenta extremeña ha vuelto a defender que "lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias" y ha especificado que "ese debe de ser el objetivo prioritario".

También ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "tener presencia en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria, a esta invasión que ha sufrido una ciudad española". EFE

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