El internacional Izan Almansa deja el Real Madrid

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Redacción Deportes, 20 ago (EFE).- El ala-pívot Izan Almansa ha finalizado su etapa en el Real Madrid, según comunicó el club este jueves de manera oficial.

"El Real Madrid C. F. e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club", publicó la entidad merengue en su cuenta en la red social X.

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Almansa, que fichó por el Real Madrid el pasado agosto con un contrato hasta 2029, y que pasó por la cantera del Real Madrid durante dos temporadas en edad de cadete, ha jugado este año 22 partidos en los que ha anotado 99 puntos y dado siete asistencias.

En su comunicado, el club blanco agradece al internacional español "su compromiso y dedicación durante la temporada" y le desea "lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".

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Aunque el texto oficial no aclara el inmediato futuro del jugador, en los últimos tiempos se daba por segura su salida hacia la Liga universitaria de Estados Unidos (NCAA).

El jugador de 2,07 metros, nacido en Murcia en 2005 e hijo del exbaloncestista Steve Horton, que jugó en esa ciudad española, podría recalar en los Bulldogs de Gonzaga, donde hasta esta temporada militó el también internacional Mario Saint-Supéry -recién fichado por el Valencia Basket-.

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Almansa, que debutó como internacional absoluto con España a las órdenes de Sergio Scariolo en 2024, integrará la selección dirigida por Chus Mateo que disputará los partidos clasificatorios para el Mundial 2027 contra Portugal y Grecia los próximos 28 y 31 de agosto. EFE