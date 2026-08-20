El Gobierno de Ceuta activa un dispositivo para recuperar El Trampolín tras el desalojo

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Ceuta, 20 ago (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza en la playa del Trampolín tras concluir el desalojo de las personas que permanecían asentadas en este enclave desde la entrada masiva de migrantes registrada en la frontera los pasados 30 y 31 de julio.

La actuación, coordinada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda a través de los servicios de limpieza, pretende devolver "lo antes posible" la playa a las condiciones que presentaba antes de la llegada masiva de personas y recuperar el uso habitual de este espacio litoral.

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Para acometer los trabajos, la ciudad ha movilizado a operarios, vehículos y maquinaria especializada, que están actuando tanto de forma manual como mecánica para retirar los residuos y materiales acumulados durante las últimas semanas.

Entre los elementos que están siendo retirados figuran enseres, cañizos, cartones y otros materiales empleados durante la permanencia de los migrantes en la playa, además de los residuos generados durante el periodo de ocupación del enclave.

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El operativo no se limita a la superficie de arena sino que se extiende también a otros espacios del entorno que se han visto afectados por la ocupación temporal.

La intervención busca recuperar las condiciones ambientales y paisajísticas de la zona y garantizar que vuelva a reunir las condiciones de limpieza, salubridad y seguridad necesarias para su utilización por parte de los ciudadanos.

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Ceuta mantendrá desplegados estos medios hasta completar la retirada de los residuos y finalizar la adecuación de la zona, en una intervención que se desarrolla inmediatamente después del operativo de desalojo llevado a cabo este jueves.

El desalojo de El Trampolín ha permitido trasladar a más de 1.200 personas a pie y escoltadas por la Policía Nacional hasta los nuevos recursos temporales de acogida de Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, dentro del dispositivo acordado entre el Gobierno y el Ejecutivo ceutí. EFE

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