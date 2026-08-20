El delantero Rodrigo Escudero deja el Sabadell tras rescindir su contrato

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Sabadell (Barcelona), 20 ago (EFE).- El delantero Rodrigo Escudero ha dejado el Sabadell tras alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato, según informó este jueves el club arlequinado.

Escudero, nacido hace 32 años en Valladolid, contribuyó al ascenso del curso pasado con nueve goles y marcó otros tres tantos durante la pretemporada, pero no contaba para el club para el año del regreso a LaLiga Hypermotion (Segunda).

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El delantero ya no entró en la convocatoria para el partido del debut en casa del Sporting (0-0) y, finalmente, se ha cerrado su marcha de la Nova Creu Alta.

El Sabadell destacó en las redes sociales que ha sido "un ejemplo dentro y fuera del campo" porque se ha "vaciado" cada vez que ha pisado el césped. EFE

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