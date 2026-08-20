El "corazón roto" de Kishi Núñez, la perla argentina que aparca el fútbol para "sanar"

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Concepción M. Moreno

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- No es la primera vez -ni será la última- que un deportista anuncia su retirada momentánea para cuidar su salud mental; lo sorprendente del caso de Kishi Núñez, la joven perla del fútbol argentino, es que, con sólo 20 años, ha decidido aparcar la actividad profesional para "sanar" y que lo hace con el "corazón roto".

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"Me voy con el corazón roto, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos, pero también sabiendo que necesito sanar, encontrarme de nuevo y aprender a estar bien conmigo misma", publicó en las últimas horas en sus redes sociales la delantera que, en noviembre pasado, llegó a competir por el premio Marta por el mejor gol en categoría femenina entre nombres tan relevantes como el de la propia internacional brasileña, la española Mariona Caldentey o la mexicana Lizbeth Ovalle -finalmente ganadora-.

En el texto en el que anuncia "una de las decisiones más difíciles" de su vida, Núñez explica que no atraviesa un "buen momento a nivel mental", por lo que siente que ya no puede hacerse "la fuerte".

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"Hace tiempo vengo luchando con muchas cosas en silencio, pero hoy entendí que necesito parar y priorizar mi salud antes de que sea demasiado tarde", asegura en su mensaje la futbolista de Boca Juniors, que, como internacional por Argentina, recientemente certificó la clasificación de su selección para el Mundial 2027.

En su escrito, Núñez dice que da "un paso al costado del club por un tiempo", aunque no especifica por cuánto. "No porque no lo ame, ni porque haya dejado de importarme. Al contrario, me duele profundamente porque es una parte enorme de mi vida y de quien soy", agrega.

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Finalista de la Copa Libertadores 2022 -que su equipo perdió ante el Palmeiras brasileño-, tras ser una de las estrellas en la semifinal, con sólo 16 años; integrante de la selección argentina que disputó el Sudamericano sub-17 y los Juegos Odesur en 2022 y, en 2024, así como del combinado nacional que jugó el Mundial sub-20 son algunos datos de su rutilante carrera.

Precisamente en esa cita marcó el gol del triunfo sobre Costa Rica, el 8 de septiembre de 2024, una excepcional ejecución desde poco más allá del centro del campo que encontró a la portera 'tica' fuera del área chica y que le valió la nominación al premio Marta.

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Apenas unos meses antes de la disputa del Mundial sub-20, en mayo de 2024 y con sólo 18 años, 'La Joya' -como es apodada en el país- ya había debutado con la selección absoluta.

Nacida en La Matanza, uno de los distritos más populosos y empobrecidos del Gran Buenos Aires, Kishi Núñez aprendió a pegarle a la pelota entre niños y logró darle lustre al fútbol en terrenos de suelo duro, tierra y polvo, los conocidos 'potreros' del balompié rioplatense.

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Admiradora del brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, como reconoció en una entrevista con la web de la FIFA, su ídolo en el ámbito local es el excentrocampista Juan Román Riquelme, ahora presidente del club en el que ella milita.

Kishi debutó en Primera con Argentinos Juniors -el eterno club de Diego Armando Maradona- en 2021 y, un año después, firmó su primer contrato profesional, en este caso con Boca Juniors.

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Según ella misma explicó en varias ocasiones, aprendió a jugar al fútbol entre sus hermanos y otros chicos del barrio porque no había niñas con las que medirse y, al practicar el deporte en lugares poco habilitados para el brillo, desarrolló la picardía con la que hasta el momento se ha deshecho de sus rivales.

Sin "ídolas", como ella explicó a la FIFA en 2024, "nunca" se sintió "atraída por la manera de jugar de una mujer".

No obstante, confesó su admiración por las Ligas extranjeras y reconoció sentir "orgullo" al saber que jugadoras de su edad "tienen la posibilidad de estar en la Primera del Real Madrid o del Barcelona".

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Con ella en sus filas, el pasado 5 de junio Argentina rubricó su pase al Mundial de Brasil 2027. Su rostro es uno de los centrales del cartel que la Conmebol publicó ese día para felicitar a la Albiceleste.

La duda es si la Albiceleste podrá contar con su perla para la quinta participación en un Mundial. Por el momento, ella sueña con que este adiós momentáneo a las canchas "sea sólo una pausa para volver más fuerte". EFE

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