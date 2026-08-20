El 23 % de los asalariados con menor formación tiene un contrato temporal

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Madrid, 20 ago (EFE).- Casi uno de cada cuatro asalariados con bajo nivel formativo (23,1 %) trabaja con un contrato temporal frente al 14 % de titulados superiores en esa situación, según un análisis de la patronal de las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal Asempleo.

El estudio difundido este jueves también detalla que el desempleo alcanza en España al 21,8 % de las personas con estudios primarios o menos, al 12 % de quienes tienen estudios secundarios, y solo al 6,2 % de los titulados superiores.

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El análisis está elaborado con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y analiza la evolución del empleo temporal desde 2005 hasta el segundo trimestre de 2026.

"En España, las personas con menor nivel formativo afrontan un escenario mucho más complejo para entrar en el mercado laboral, y es la contratación temporal la que les abre la principal puerta de acceso al empleo", defiende Asempleo.

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"Casi tres millones de personas continúan con un contrato temporal y esta realidad no puede verse como un problema (...) esta modalidad ofrece posibilidades para colectivos que tienen más complicado su encaje en el mercado laboral", destaca el presidente de la patronal Andreu Cruañas.

El análisis de los microdatos de la EPA, añade el estudio, deja ver también que el empleo temporal ha dejado de encajar peor que el indefinido con el nivel de educación de quien lo ocupa.

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Durante casi veinte años, explican, la sobrecualificación fue siempre mayor en el empleo temporal, una brecha que se ha igualado en los últimos años, aunque sigue en niveles elevados: 35,3 % en el empleo indefinido y 34,9 % en el temporal.

"Que el empleo temporal haya igualado al indefinido no significa que el problema esté resuelto. Más de un tercio de los titulados universitarios que trabajan en España lo hace en un puesto para el que están claramente sobrecualificados, una proporción que apenas se ha movido en veinte años", añade el estudio.EFE

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