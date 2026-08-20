Educación acredita la competencia digital de 666.318 docentes y digitaliza 280.000 aulas

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado este jueves la acreditación de la competencia digital de más de 666.000 docentes, la digitalización de casi 280.000 aulas y la distribución de cerca de 375.000 dispositivos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ministerio ha certificado así el cumplimiento de los objetivos de los programas de digitalización del sistema educativo CompDigEdu y EcoDigEdu, financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, con 1.285 millones de euros.

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El programa CompDigEdu, orientado al desarrollo de la competencia digital del profesorado y de los centros educativos, ha permitido acreditar a 666.318 docentes, frente al objetivo inicial de 567.744, lo que supone un 17 % más.

Por otro lado, dentro del programa EcoDigEdu, se han destinado más de 149 millones de euros a la adquisición y entrega de 374.747 dispositivos portátiles, frente a los 300.000 comprometidos, para reducir la brecha digital entre el alumnado y mejorar las infraestructuras tecnológicas de los centros.

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Además, se han destinado 821 millones de euros a la instalación y mantenimiento de 278.449 aulas digitales interactivas y casi 19 millones de euros a la capacitación en el uso de estos sistemas digitales interactivos.

También se han asignado cerca de 300 millones de euros a la finalización de las acciones destinadas a la transformación digital de la educación: certificación en competencias digitales de al menos 560.000 docentes y apoyo a unos 23.000 centros en el desarrollo de sus estrategias digitales.

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"La consecución de estos resultados ha sido posible gracias al trabajo coordinado del Ministerio, las comunidades autónomas y los equipos implicados en la ejecución de ambos programas", ha asegurado el Ministerio.

Asimismo, la institución señala que las cifras reflejan el "avance experimentado en la transformación digital del sistema educativo", tanto en el desarrollo de la competencia digital como en la mejora de los recursos y las infraestructuras tecnológicas de los centros.

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Tras la firma por parte la Secretaría de Estado de Educación de los certificados de cumplimiento, queda pendiente la evaluación de la Comisión Europea, que se llevará a cabo próximamente como parte del procedimiento de verificación de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. EFE