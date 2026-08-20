Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Educación acredita la competencia digital de 666.318 docentes y digitaliza 280.000 aulas

Guardar

Madrid, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado este jueves la acreditación de la competencia digital de más de 666.000 docentes, la digitalización de casi 280.000 aulas y la distribución de cerca de 375.000 dispositivos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ministerio ha certificado así el cumplimiento de los objetivos de los programas de digitalización del sistema educativo CompDigEdu y EcoDigEdu, financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, con 1.285 millones de euros.

PUBLICIDAD

El programa CompDigEdu, orientado al desarrollo de la competencia digital del profesorado y de los centros educativos, ha permitido acreditar a 666.318 docentes, frente al objetivo inicial de 567.744, lo que supone un 17 % más.

Por otro lado, dentro del programa EcoDigEdu, se han destinado más de 149 millones de euros a la adquisición y entrega de 374.747 dispositivos portátiles, frente a los 300.000 comprometidos, para reducir la brecha digital entre el alumnado y mejorar las infraestructuras tecnológicas de los centros.

PUBLICIDAD

Además, se han destinado 821 millones de euros a la instalación y mantenimiento de 278.449 aulas digitales interactivas y casi 19 millones de euros a la capacitación en el uso de estos sistemas digitales interactivos.

También se han asignado cerca de 300 millones de euros a la finalización de las acciones destinadas a la transformación digital de la educación: certificación en competencias digitales de al menos 560.000 docentes y apoyo a unos 23.000 centros en el desarrollo de sus estrategias digitales.

"La consecución de estos resultados ha sido posible gracias al trabajo coordinado del Ministerio, las comunidades autónomas y los equipos implicados en la ejecución de ambos programas", ha asegurado el Ministerio.

Asimismo, la institución señala que las cifras reflejan el "avance experimentado en la transformación digital del sistema educativo", tanto en el desarrollo de la competencia digital como en la mejora de los recursos y las infraestructuras tecnológicas de los centros.

Tras la firma por parte la Secretaría de Estado de Educación de los certificados de cumplimiento, queda pendiente la evaluación de la Comisión Europea, que se llevará a cabo próximamente como parte del procedimiento de verificación de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuidado con lo que cuentas en Tinder: un empleado de una inmobiliaria es despedido por revelar en un chat privado el salario de otra persona

El trabajador vio la Declaración de la Renta de un tercero y reveló datos confidenciales durante una conversación informal

Cuidado con lo que cuentas en Tinder: un empleado de una inmobiliaria es despedido por revelar en un chat privado el salario de otra persona

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

La reacción de Carlos III al conocer que Harry y Meghan volverán a vivir en Reino Unido: el cariño de un abuelo que quiere ver crecer a sus nietos

Según ha publicado ‘Hello!’, el monarca ha recibido con agrado el regreso de los duques de Sussex a Inglaterra

La reacción de Carlos III al conocer que Harry y Meghan volverán a vivir en Reino Unido: el cariño de un abuelo que quiere ver crecer a sus nietos

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Los carburantes encadenan siete semanas de subidas desde que el Gobierno eliminó la rebaja del IVA en julio, en plena tensión por el conflicto en Oriente Medio

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

ECONOMÍA

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División