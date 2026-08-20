Detectan por primera vez tres casos de fiebre del Nilo en caballos en Canarias

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 20 ago (EFE).- El sistema de vigilancia y alerta sanitaria veterinaria del Gobierno de Canarias ha detectado por primera vez en el archipiélago tres casos positivos de fiebre del Nilo Occidental en caballos de una misma instalación ubicada en el sur de Gran Canaria, sin que se hayan diagnosticado contagios en personas.

Según ha informado este jueves en un comunicado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, los positivos fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), centro nacional de referencia, dentro del Programa Nacional de Vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental en animales.

PUBLICIDAD

El primer caso fue identificado después de que la veterinaria responsable de la instalación comunicara la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad a la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

A partir de esta notificación se activó el protocolo previsto y se inició una investigación epidemiológica que permitió detectar otros dos positivos en caballos asintomáticos de la misma instalación.

PUBLICIDAD

Tras la confirmación de los positivos, la Dirección General de Ganadería comunicó la situación al Ministerio de Agricultura y a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, además de informar a los colegios oficiales de veterinarios del archipiélago.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado los protocolos de vigilancia entomológica y epidemiológica previstos para estos casos, en coordinación con la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias han reforzado además la vigilancia clínica en la Zona Básica de Maspalomas, especialmente ante personas que puedan presentar cuadros compatibles con esta infección y antecedentes de residencia o estancia en la zona afectada.

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad vírica transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Culex y afecta principalmente a aves, aunque también puede infectar a caballos y personas.

PUBLICIDAD

La mayoría de las infecciones suelen ser asintomáticas, tanto en caballos como en personas, y solo un pequeño porcentaje de los afectados desarrolla manifestaciones clínicas graves.

Las personas y los équidos son huéspedes finales del virus, por lo que no transmiten la infección ni funcionan como reservorios del virus.

Durante la temporada 2026, el Programa Nacional de Vigilancia ha detectado la circulación del virus en Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias. EFE