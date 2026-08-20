Covite pide al Gobierno Vasco que apruebe las sanciones contra actos de exaltación de ETA

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San Sebastián, 20 ago (EFE).- Covite ha reclamado al Gobierno Vasco que apruebe el régimen sancionador administrativo contra manifestaciones de exaltación a ETA y ha considerado que la campaña institucional dirigida a jóvenes para evitar este tipo de actos ha sido "completamente ineficaz", ya que se han registrado 33 en las fiestas de verano en el País Vasco y Navarra.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado este jueves en un comunicado que el Ejecutivo autonómico "continúe sin aprobar" dicho régimen propuesto por las asociaciones de víctimas del terrorismo con representación en el Consejo Vasco de Participación.

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La propuesta toma como referencia la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi que permite sancionar la exhibición pública de elementos de exaltación del franquismo.

"El Gobierno Vasco lleva demasiado tiempo buscando excusas, encargando informes y anunciando que estudia la cuestión. Mientras tanto, los actos se repiten todos los años con total impunidad", ha señalado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

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"Si existe un instrumento administrativo para sancionar la exaltación del franquismo, no hay ninguna razón para negarse a aprobar otro equivalente frente a la exaltación del terrorismo de ETA", ha remarcado.

Covite ha documentado 33 actos de apoyo a ETA directamente vinculados a las fiestas de pueblos de Euskadi y Navarra durante este verano.

De ellos, 26 han contado con "respaldo, cobertura o permisividad activa" principalmente de ayuntamientos, mediante su inclusión en programas oficiales de fiestas, su celebración en espacios municipales o la exhibición de símbolos de apoyo a miembros de ETA en edificios públicos, asegura.

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Además de estos actos vinculados directamente a las fiestas, el colectivo de víctimas ha registrado un total de 77 casos de legitimación del terrorismo desde el comienzo del verano, con independencia de que se hayan producido o no en celebraciones populares.

Entre ellos figuran manifestaciones y concentraciones para reclamar la excarcelación de los presos de ETA, comidas y brindis en su apoyo, pancartas, carteles y banderas de la asociación Sare, homenajes individualizados a terroristas y actos en los que se presenta a los miembros de ETA como "presos políticos" o "personas injustamente represaliadas". EFE

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