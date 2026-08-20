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Covite documenta 33 actos de apoyo a presos de ETA vinculados a las fiestas de verano de Euskadi y Navarra

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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha documentado un total de 33 actos de apoyo a ETA "directamente vinculados a las fiestas populares" de distintas localidades de Euskadi y Navarra durante el verano de 2026. De ellos, 26 han contado "con respaldo, cobertura o permisividad activa de las instituciones públicas, principalmente de ayuntamientos, mediante su inclusión en programas oficiales de fiestas, su celebración en espacios municipales o la exhibición de símbolos de apoyo a miembros de ETA en edificios públicos", según ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

En un comunicado, Ordóñez ha señalado que los 33 actos incluyen "tanto los ya celebrados como otros anunciados en programas oficiales y previstos para los próximos días". Además, ha indicado que Covite ha registrado "un total de 77 casos de legitimación del terrorismo de ETA y de apoyo a sus miembros desde el comienzo del verano, con independencia de que se hayan producido o no dentro de celebraciones populares".

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Entre ellos, ha citado "figuran manifestaciones y concentraciones para reclamar la excarcelación de los presos de ETA, comidas y brindis en su apoyo, pancartas, carteles y banderas de Sare, homenajes individualizados a terroristas y actos en los que se presenta a los miembros de ETA como presos políticos o personas injustamente represaliadas".

"Un verano más, la izquierda abertzale se apropia de los espacios festivos para blanquear a los terroristas de ETA, reclamar su impunidad y transmitir a las nuevas generaciones una visión completamente distorsionada de nuestra historia reciente", ha censurado.

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La presidenta de Covite ha señalado que "el mensaje que se difunde es que quienes asesinaron, hirieron, secuestraron, extorsionaron y amenazaron durante décadas fueron víctimas de una injusticia y no responsables de gravísimos delitos de terrorismo".

Entre los casos documentados, se ha referido a "manifestaciones y pasacalles bajo el lema 'Etxera' ('A casa'); comidas, cenas y brindis solidarios en favor de los presos de ETA; la exhibición de pancartas y banderas en balcones y fachadas de ayuntamientos; jornadas completas dedicadas a reclamar su excarcelación; y actos de homenaje a terroristas concretos".

Según ha detallado, por ejemplo, en Irun (Gipuzkoa), "durante las hogueras de San Juan, se quemó una maqueta de la cárcel de Martutene al grito de '¡Destrozad las cárceles!' y se homenajeó a los miembros de ETA Iratxe Sorzabal y Fermín Vila, involucrando nuevamente a menores en el acto", ha lamentado.

A ello ha añadido que "en Azpeitia (Gipuzkoa) el programa oficial de fiestas incluyó una concentración para reclamar la excarcelación de los presos de ETA, proclamas en su apoyo y la promoción de un acto en favor de Gotzon Aramburu, condenado por el asesinato del guardia civil Antonio Molina y por herir gravemente a su compañero Juan Aguilar".

"En Villabona se instalaron pancartas para reclamar la excarcelación de Juan Carlos Besance, condenado por el asesinato de José Javier Múgica Astibia", ha apuntado. Asimismo, ha afirmado que "en localidades como Hernani, Dima, Eskoriatza, Pasai Antxo, Bakaiku, Soraluze, Astigarraga, Altzo, Bera, Etxarri-Aranatz, Leitza, Urdiain, Ondarroa o Arrankudiaga, estos actos fueron incluidos o amparados por los respectivos programas oficiales de fiestas".

Para Covite, ·es especialmente grave que muchos de estos actos se repitan año tras año, en los mismos municipios y con el mismo respaldo institucional, sin que exista ninguna consecuencia", ha subrayado Consuelo Ordóñez.

"IMPUNIDAD"

A su juicio, "la impunidad está consolidando estas prácticas como una parte supuestamente normal de las fiestas". En este sentido, ha señalado que "no son hechos espontáneos ni aislados", sino que "responden a una estrategia sostenida en el tiempo para mantener la legitimidad social de ETA y presentar a sus miembros como referentes políticos y morales".

Ordóñez ha recordado que, a finales de 2025, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, anunció la puesta en marcha de campañas de concienciación dirigidas especialmente a los jóvenes para evitar los actos de humillación a las víctimas que se producen habitualmente durante las fiestas y este verano su Departamento ha difundido la campaña 'Tengamos la fiesta en paz', que "no ha tenido ninguna efectividad, por lo menos en cuanto a la humillación a las víctimas del terrorismo se refiere".

Para la presidenta de Covite, "una campaña de concienciación resulta completamente vacía cuando hay ayuntamientos que, al mismo tiempo, incluyen en sus programas oficiales manifestaciones, comidas y brindis para reclamar la impunidad de los terroristas".

A su juicio, es "especialmente preocupante que esta campaña no haya ido acompañada de instrucciones claras a los ayuntamientos para impedir que los programas y espacios municipales sean utilizados para legitimar a ETA".

"Si el Gobierno vasco fuera coherente con su propia campaña, exigiría a todos los consistorios que retiraran inmediatamente cualquier acto de apoyo a terroristas de sus programas oficiales y actuaría ante quienes se negaran a hacerlo", ha considerado.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Asimismo, ha reprochado al Gobierno Vasco que "continúe sin aprobar el régimen sancionador administrativo propuesto por las asociaciones de víctimas del terrorismo con representación en el Consejo Vasco de Participación, destinado a perseguir las manifestaciones públicas de exaltación de ETA y de humillación a sus víctimas".

"La propuesta toma como referencia el régimen ya previsto en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que permite sancionar administrativamente la exhibición pública de elementos de exaltación de la dictadura franquista", ha apuntado.

Finalmente, ha criticado que "el Gobierno vasco lleva demasiado tiempo buscando excusas, encargando informes y anunciando que estudia la cuestión", mientras "los actos se repiten todos los años con total impunidad". "Si existe un instrumento administrativo para sancionar la exaltación del franquismo, no hay ninguna razón para negarse a aprobar otro equivalente frente a la exaltación del terrorismo de ETA", ha finalizado.

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EuropaPress

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