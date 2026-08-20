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Cincinnati pierde a Zverev y Sabalenka en octavos de final

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Washington, 19 ago (EFE).- El Abierto de Cincinnati se quedó este miércoles sin sus dos cabezas de serie, el alemán Alexander Zverev en el cuadro masculino y la bielorrusa Aryna Sabalenka en el femenino, eliminados en octavos de final que también se cobró las cabezas de Félix Auger-Aliassime y Alex de Miñaur.

La eliminación también pone en juego el número uno del mundo, que la bielorrusa recuperó por última vez en octubre de 2024 y que ostenta desde hace 96 semanas.

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A la kazaka Elena Rybakina, actual número dos del mundo, le basta con alcanzar la final del domingo para arrebatarle el trono. Rybakina disputará este jueves su partido de cuartos de final ante la polaca Iga Swiatek (n.5).

Al margen de la eliminación de Sabalenka a manos de la checa Sara Bejlek (35 del mundo), la mayoría de favoritas lograron acceder a los cuartos de final. Además de Rybakina y Swiatek, también pasaron ronda las estadounidenses Jessica Pegula (n.3) y Coco Gauff (n.4).

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La rusa Mirra Andreeva (n.6) se quedó por el camino, igual que lo hizo la checa Linda Noskova (n.8), campeona de Wimbledon.

Muy distinto es el panorama en el cuadro masculino, donde a las ausencias de Jannik Sinner (n.1) y Carlos Alcaraz (n.2), este miércoles se le unieron las eliminaciones de Zverev (n.3) y de Auger-Aliassime (n.4).

Los únicos supervivientes del 'Top 10' de la ATP en cuartos son el estadounidense Taylor Fritz (n.9) y el italiano Flavio Cobolli (n.10). Fritz es, además, el único de los ocho jugadores que ha ganado alguna vez un Masters 1.000 (Indian Wells en 2022).

Zverev cayó eliminado a manos del estadounidense Tommy Paul (n.24) y Auger-Aliassime del también estadounidense Frances Tiafoe (n.23).

Por su parte, Cobolli eliminó al español Rafa Jódar, que se queda a las puertas del 'Top 10' antes del Abierto de Estados Unidos.

Quién sí se clasificó a cuartos de final fue el argentino Thiago Agustín Tirante (n.50), que derrotó al checo Jakub Mensik (n.16) y que ahora se medirá al francés Arthur Fils (n.21).

El estado de forma de los principales favoritos, especialmente en el cuadro masculino, llena de dudas el Abierto de Estados Unidos a diez días de su inicio.

A la incógnita de la presencia o no de Sinner y Alcaraz -vigente campeón- se le añade la poca fiabilidad de Zverev o los problemas físicos del serbio Novak Djokovic.

En el femenino, Sabalenka, campeona en 2024 y 2025, podría llegar sin el número uno que hace casi dos años que ostenta y tras haber caído en octavos de final tanto en Canadá como en Cincinnati, a manos de rivales muy alejadas de ella en el ranking. EFE

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