Celta y Cádiz acuerdan el traspaso de Manu Fernández al conjunto amarillo

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Vigo, 20 ago (EFE).- Celta y Cádiz llegaron este jueves a un acuerdo para el traspaso del defensa central Manu Fernández al conjunto gaditano, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

El futbolista, que no entraba en los planes del técnico Claudio Giráldez para el curso 2026-27, firmará un contrato hasta junio de 2029 con la entidad gaditana, aunque el Celta se reserva una opción de compra sobre sus derechos al finalizar las dos primeras temporadas.

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Manu Fernández ya había recibido una oferta del Cádiz durante la etapa de Imanol Idiakez como entrenador. La salida del preparador vasco y la llegada de Albert Celades no cambió nada, por lo que el central se reencontrará en el conjunto amarillo con Damián Rodríguez, que también cambió Balaídos por el Nuevo Mirandilla.

El central, hijo del exfutbolista celeste Manel Fernández, cierra su etapa en el primer equipo del Celta después de haber participado en 14 partidos de Liga, nueve de ellos como titular, y en 3 de la Liga Europa. EFE

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Dmg/og