Cancelo firma este jueves su nuevo contrato con el Barcelona

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Barcelona, 20 ago (EFE).- El lateral portugués Joao Cancelo firmará este jueves su nuevo contrato y será presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona, según confirmó hoy el club azulgrana.

El acto de presentación del quinto fichaje del equipo azulgrana para esta temporada, tras las incorporaciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Rodrigo Hernández 'Rodri', se celebrará en las oficinas del club a las 13.45 CET.

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Cancelo, que llegó a Barcelona el pasado lunes tras desvincularse del Al-Hilal saudí, estuvo presente el miércoles en el Trofeo Joan Gamper, aunque no fue presentado como jugador del primer equipo azulgrana al no haber formalizado todavía el acuerdo con el club catalán.

Será la tercera etapa del internacional portugués en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo.

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A pesar de que el Al-Hilal pretendía obtener una cantidad por el traspaso del jugador, Cancelo, de 32 años, fichará finalmente como agente libre para sellar un contrato de tres años, hasta junio de 2029, según diversas fuentes.

De esta manera, el equipo de Hansi Flick refuerza la posición de lateral con un futbolista diestro que puede ocupar con solvencia ambas bandas, aunque en los últimos seis meses bajo las órdenes de Flick jugó mayoritariamente en el costado izquierdo de la zaga.

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Fue precisamente su notable rendimiento en la segunda mitad del pasado curso el que convenció a la dirección técnica y al entrenador alemán para apostar definitivamente por el carrilero portugués. EFE