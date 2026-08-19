La Liga F adjudica los derechos audiovisuales a DAZN, TVE y TV3

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Madrid, 19 ago (EFE).- El órgano de Control de los Derechos Audiovisuales de la Liga F adjudicó este miércoles los derechos televisivos a DAZN para la oferta de pago y a TVE y TV3 para las emisiones en abierto, en busca de "priorizar la visibilidad", según informó la entidad.

Los derechos audiovisuales para la Unión Europea y el resto del mundo no fueron adjudicados, por lo que la liga continuará con su comercialización en busca de "cerrar acuerdos" en diferentes sitios.

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La Liga F se podrá ver las próximas tres temporadas en DAZN, que ofrecerá los ocho partidos de cada jornada, mientras que las emisiones en abierto las realizarán Televisión Española (TVE) y TV3 (Televisión de Cataluña), que ofrecerán cuatro encuentros de cada jornada.

"Este modelo audiovisual responde a la estrategia puesta en marcha por los clubes de Liga F en el mes de enero: potenciar la máxima visibilidad y el crecimiento de las audiencias, combinando las retransmisiones en abierto y la oferta de pago como dos vías complementarias", señaló la entidad.

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Según revela el comunicado, la temporada pasada la competición alcanzó una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, con un incremento del 11,2% respecto a la anterior y 127% desde la creación de la liga en el año 2022.

"Liga F mantiene su apuesta prioritaria por la retransmisión en abierto como una herramienta fundamental para construir valor futuro, llegar al mayor número de hogares", subrayó. EFE

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