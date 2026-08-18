Preocupación por sobrecalentamiento del Mediterráneo, ya por encima de 30 grados

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Alicante, 18 ago (EFE).- El repetido alza de los termómetros que experimenta la Comunitat Valenciana este verano eleva la "preocupación" de los expertos por la temperatura que está alcanzando el Mediterráneo, con valores continuados y no sólo puntuales en torno a los 30 grados centígrados.

El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, se ha referido al aviso rojo decretado para este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Valencia y norte de Alicante con temperaturas de hasta 44 grados.

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En declaraciones a EFE, Olcina ha explicado a EFE que "estos episodios siguen sobrecalentando el agua del mar, que ya está a punto de alcanzar los 30 grados de forma continuada en el Golfo de Valencia".

Según el climatólogo, el alza de temperaturas anunciado por Aemet será "el último coletazo muy cálido en los próximos díez días en la Comunitat Valenciana", ya que a partir del jueves habrá una descompresión y los modelos apuntan que el calor pasará a ser ya el habitual para esta época del año. EFE

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