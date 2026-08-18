La Alhambra presenta daños de carácter leve, ninguno estructural, centrados en la Alcazaba

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Granada, 18 ago (EFE).- La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado, durante una visita a Granada por los terremotos, que los expertos mantienen el trabajo de revisión para conocer el impacto de los seísmos en el monumento, que se desalojó este mediodía y ha permanecido cerrado.

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La primera inspección visual no ha mostrado daños estructurales que permitan apreciar riesgo de colapso, según Sanz, aunque sí se han detectado algunas situaciones en elementos no estructurales que no ponen en peligro al monumento.

La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve.

En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.

Por otro lado, Sanz ha explicado que, desde la madrugada del sábado, con el primer terremoto de esta serie, de intensidad 5 y epicentro en Alhendín, el servicio de emergencias 112 ha gestionado 1.871 incidencias, más de medio millar este martes.

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Según Sanz, todo parece indicar que el movimiento sísmico que afecta a la Vega de Granada se parece al "enjambre sísmico" registrado en la vertiente Norte en 2021. EFE

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