España supera a China y ya está en los cuartos de final de su Copa del Mundo

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Santa Cruz de Tenerife, 18 ago (EFE).-España ha alcanzado este martes los cuartos de final de la Copa del Mundo de Tenerife tras vencer a China por la vía rápida (4-18).

El equipo dirigido por Carla Fragas consigue así el pleno de victoria en la fase de grupos y aguarda a conocer a su rival de cuartos, que se decidirá en la ronda clasificatoria de este jueves.

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La cuenta comenzó ajustada (3-5) pero la selección no tardó en poner distancia en el marcador con un gran segundo periodo que situó el 3-10 al descanso.

Con los deberes hechos, el equipo nacional afrontó la segunda parte del encuentro con solidez y echó el cierre en el 4-18.

Junto a España, Estados Unidos, Grecia y Hungría han conseguido el pase directo a los cuartos de final. EFE

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