Cuatro personas armadas roban un furgón con dinero de una empresa en Mazarrón (Murcia)

Murcia, 18 ago (EFE).- Cuatro personas han atracado este martes en Mazarrón (Murcia) un furgón blindado que transportaba dinero de una empresa de salones de juego, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
El asalto se ha producido sobre las 6:30 horas en una rotonda a la salida de la autopista AP-7, donde han abordado el vehículo de seguridad.
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Los asaltantes empuñaban armas que, por el momento, no se ha determinado si eran reales o simuladas y con ellas han obligado a los empleados que transportaban los fondos a entregarles el dinero.
A continuación han huido del lugar, llevándose una cantidad de dinero no precisada, según las mismas fuentes. EFE
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