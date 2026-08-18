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A prisión el feriante de Málaga que apuñaló a un joven que intentó cortejar a su pareja

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Málaga, 18 ago (EFE).- El juez ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del feriante de 29 años detenido en Málaga como presunto autor del apuñalamiento de un joven de 23 que, según las pesquisas policiales, intentaba cortejar a una mujer, pareja del agresor.

Durante su comparecencia ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

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Inicialmente, al detenido se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El incidente tuvo lugar sobre las 4:15 horas de este lunes, cuando el teléfono 112 recibió un aviso de que un joven había sido apuñalado en la zona de atracciones del recinto ferial de Málaga.

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El arrestado, que regenta un puesto de cócteles en la zona de las atracciones, supuestamente apuñaló en la región del hemitórax izquierdo a la víctima, que fue evacuada con pronóstico grave al Hospital Regional de Málaga.

La investigación policial apunta a un ataque por motivos pasionales en el que la víctima -que no trabaja en la feria- intentaba cortejar a una mujer, que resultó ser pareja del agresor, lo que derivó en un encontronazo entre ambos, informó la Policía Nacional.

Los agentes localizaron al presunto agresor en el interior de una caravana junto al recinto ferial y lo arrestaron por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio. EFE

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