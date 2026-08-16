Yolanda Díaz traslada su cariño a los familiares y amigos del militar de la UME fallecido en Riglos (Huesca)

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje de cariño a familiares y amigos del militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fallecido este domingo en un accidente durante el operativo del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca)

"Quiero mandar todo mi cariño a la familia, amistades y compañeros del militar de la UME fallecido mientras combatía el fuego en Riglos y también desear la pronta recuperación de sus dos compañeros", ha escrito en 'Bluesky' la también dirigente de Sumar.

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Al igual que Díaz, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha trasladado su apoyo por el fallecido "en acto de servicio" y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Los incendios se cobran otra vida. Una nueva desgracia", ha lamentado en su cuenta de 'X'.

UN MUERTO Y TRES HERIDOS

Un soldado de la UME ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros tres están heridos, tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos.

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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio ha tenido un accidente. Ha emplazado, sin embargo, a que sea la Guardia Civil la que dé más detalles del siniestro.

Fuentes del Gobierno autonómico también han indicado que uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet y se encuentra "estable y fuera de peligro". Los otros dos están en el Hospital de Jaca con heridas de carácter leve.

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