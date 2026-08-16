Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Yolanda Díaz traslada su cariño a los familiares y amigos del militar de la UME fallecido en Riglos (Huesca)

Imagen NQUU63MJPVGO3IRXG53DIU7P2E
Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado un mensaje de cariño a familiares y amigos del militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fallecido este domingo en un accidente durante el operativo del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca)

"Quiero mandar todo mi cariño a la familia, amistades y compañeros del militar de la UME fallecido mientras combatía el fuego en Riglos y también desear la pronta recuperación de sus dos compañeros", ha escrito en 'Bluesky' la también dirigente de Sumar.

PUBLICIDAD

Al igual que Díaz, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha trasladado su apoyo por el fallecido "en acto de servicio" y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. "Los incendios se cobran otra vida. Una nueva desgracia", ha lamentado en su cuenta de 'X'.

UN MUERTO Y TRES HERIDOS

Un soldado de la UME ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros tres están heridos, tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio ha tenido un accidente. Ha emplazado, sin embargo, a que sea la Guardia Civil la que dé más detalles del siniestro.

Fuentes del Gobierno autonómico también han indicado que uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet y se encuentra "estable y fuera de peligro". Los otros dos están en el Hospital de Jaca con heridas de carácter leve.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 16 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa