Tres muertos en un tiroteo registrado en Isla Cristina (Huelva)

Huelva, 16 ago (EFE).- Un tiroteo registrado esta noche en la localidad de Isla Cristina (Huelva) se ha saldado con al menos tres personas fallecidas, una de ellas menor de edad.
Según ha avanzado Canal Sur y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación, el tiroteo se ha producido en la barriada de El Rocío cuando dos encapuchados en una motocicleta han abierto fuego contra estas personas y se han dado a la fuga.
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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como tratar de identificar a los presuntos culpables. EFE
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