Scheffler gana en Memphis con 8 golpes de margen y sella su segunda victoria del año

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Madrid, 16 ago (EFE).- El número 1 mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, logró este domingo su segundo título del año, casi siete meses después del primero, al ganar con ocho de ventaja el FedEx St. Jude Championship, primero de los cuatro torneos que conforman el playoff de la FedEx Cup del PGA Tour de golf y jugado desde el jueves en Memphis.

Scheffler, que en total atesora 21 triunfos en el principal circuito -incluidos cuatro majors-, ganó en el TPC Southwind con 263 golpes totales (17 bajo par).

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Acabó por delante del surcoreano Si Woo Kim, segundo a ocho golpes, y el también estadounidense Sam Burns y el sueco Alex Noren, que compartieron la tercera plaza a nueve impactos.

El siguiente torneo del playoff de la FedEx Cup es el BMW Championship, que se juega de jueves a domingo en el Bellerive Country Club de Town and Country, Misuri. EFE

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