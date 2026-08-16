Nacional piensa en Sebastián 'Loco' Abreu como posible entrenador

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Montevideo, 16 ago (EFE).- El exfutbolista uruguayo y actual entrenador del mexicano Tijuana, Washington Sebastián Abreu, es una de las opciones que maneja Nacional para reemplazar a Jorge Bava como director técnico.

"El plan A puede ser Sebastián. Hay algún otro, pero en principio Sebastián siempre es un plan A en Nacional", dijo este domingo el dirigente del Tricolor Alex Saúl en declaraciones a la prensa compartidas por el periódico local El País.

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Bava dejó de ser el entrenador de Nacional luego de la derrota del equipo ante Racing el sábado en un partido de la segunda fecha del Torneo Clausura uruguayo, que fue la undécima en 25 juegos dirigidos.

Tras la salida del director técnico, el director deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera renunciaron a sus cargos y también dejaron el club.

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Campeón uruguayo en la última temporada, Nacional comenzó el año bajo las órdenes de Jadson Viera, quien fue despedido en marzo luego de que el Tricolor perdiera la Supercopa Uruguaya, el Clásico del Torneo Apertura y sumara apenas 5 triunfos en 16 encuentros desde su llegada al banquillo.

Consultado sobre el nuevo entrenador, Saúl indicó que -además de la de Abreu- hay varias opciones más y puntualizó que "no es excluyente" que sea alguien de la casa.

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Ídolo del Tricolor, Abreu jugó 100 partidos con la camiseta de Nacional en los períodos 2001-2003, 2005, 2013 y 2015, en los que conquistó dos ediciones del Campeonato Uruguayo y anotó 56 goles.

Ocho de estos fueron en Clásicos ante Peñarol, club al que más tantos le marcó defendiendo al club del que es reconocido hincha. EFE