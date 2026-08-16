Hoy será noticia. Lunes, 17 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez analizará por videoconferencia con varios ministros la situación en Ceuta

Madrid (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy lunes por videoconferencia una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta, en la que participarán varios ministros de su gabinete.

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En la reunión telemática participarán junto a Sánchez el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno mantiene su presencia en Ceuta con la visita de Elma Saiz

Madrid (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitará Ceuta este lunes para conocer sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria desplegado en la ciudad y para reunirse con el presidente, Juan Jesús Vivas.

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Saiz continuará de esta manera con la presencia del Gobierno en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria derivada de la entrada de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio. Saiz, que además es portavoz del Gobierno, se reunirá a las 10:30 horas del lunes 17 de agosto con Vivas para "analizar la situación humanitaria, evaluar su evolución y abordar las necesidades de la ciudad", según ha informado este viernes el ministerio.

INCENDIOS FORESTALES

Jornada decisiva en la lucha contras los incendios de Niebla y Riglos

Madrid (EFE).- Jornada decisiva la de este lunes en los trabajos de extinción de los incendios de Niebla (Huelva), estabilizado tras afectar a 38.000 hectáreas, y de Peñas de Riglos.

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Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) falleció este domingo y otros tres resultaron heridos de diversa consideración al volcar un camión mientras trabajaban en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que alcanza ya las 17.500 hectáreas.

SUCESOS TIROTEO

Investigan el tiroteo que ha causado tres muertos en Isla Cristina (Huelva)

Huelva (EFE).- La Guardia Civil investiga el tiroteo registrado este domingo por la noche en la localidad de Isla Cristina (Huelva), que se ha saldado con al menos tres personas fallecidas, una de ellas menor de edad.

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El tiroteo se ha producido en la barriada de El Rocío cuando dos encapuchados en una motocicleta han abierto fuego contra estas personas y se han dado a la fuga.La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como tratar de identificar a los presuntos culpables.

EL TIEMPO

Suben las temperaturas en toda España

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.

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Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas en el Estrecho.

EFE

fp