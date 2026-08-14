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La jueza manda a prisión sin fianza al conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo (Cantabria)

20/03/2025 Inauguración de la reforma integral del centro penitenciario de El Dueso, a 20 de marzo de 2025, en Santoña, Cantabria (España). La reforma integral que se ha llevado a cabo pretende trasladar a Santoña el modelo de funcionamiento de los modernos centros penitenciarios tipo para que incorpore las ventajas que su diseño aporta tanto a las personas internas como a los funcionarios y los trabajadores. Las operaciones se han centrado en reformar los espacios y las instalaciones existentes, ya obsoletas, en los ámbitos de la habitabilidad, salubridad y seguridad y en acondicionar varios edificios del conjunto a sus nuevas funciones. POLITICA Juanma Serrano - Europa Press
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La jueza de instrucción de Torrelavega en funciones de guardia este viernes ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo, en el que falleció ayer, jueves, el copiloto del vehículo que conducía.

El implicado, de 26 años y residente en Santander, pasó esta mañana a disposición judicial de la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital del Besaya, que ha dictado el auto con la citada medida cautelar, han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

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El joven fue arrestado en las inmediaciones de Polanco a media mañana del jueves, horas después del siniestro ocurrido pasadas las seis de la mañana en la carretera autonómica CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y a consecuencia del cual falleció el copiloto, también de 26 años y vecino de Madrid.

El detenido conducía un vehículo de alta gama -en el que en total viajaban seis personas, una de las cuales resultó herida de gravedad- que escapó del control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico realizaba en el momento del siniestro en la zona de Suances, y en el que habría superado en más del triple la tasa permitida.

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Tras huir, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas. A continuación, el conductor huyó a pie del lugar hasta que fue localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

SEIS PERSONAS Y TRES HERIDOS.

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro, y además de fallecer el copiloto, otra persona resultó herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más salió ilesa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.

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EuropaPress

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