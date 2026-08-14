Duelo franco-español en la 58ª Copa de Oro de San Sebastián

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San Sebastián, 14 (ago).- Doce caballos disputan este sábado los 2.400 metros de la Copa de Oro, la carrera bandera del Hipódromo de San Sebastián, dotada con 40.000 euros y un trofeo dorado para el propietario vencedor.

Cuatro de ellos serán los favoritos, dos ejemplares llegados ex profeso desde Francia y los dos primeros clasificados en el último Gran Premio de Madrid.

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“Coetzee” y “Sirjan” coparon la gemela en la prueba reina madrileña, de 2.500 metros, hace siete semanas. El primero opta a repetir la hazaña de ganar las dos carreras con más nombre de España, doblete que no se firma desde 2008, entonces logrado por “Bannaby”. El argentino Nico Valle será de nuevo su jockey.

“Sirjan” terminó segundo de la Copa de Oro el 15 de agosto de 2025, por detrás de “Philippo”, caballo que mañana no estará en San Sebastián. El portugués Ricardo Sousa estará en su montura.

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Desde Francia llegan “Espoir Avenir”, cuarto de Grupo 1 (máxima categoría mundial del turf) en 2025, y “Wafei”, segundo del Gran Premio de Lyon el 22 de junio, por delante, precisamente, del otro ejemplar francés.

De los otros ocho, que en teoría optan a una de las colocaciones menores, la sorpresa podría llegar de la mano de “Shackleton”, un purasangre muy luchador cuando asume la punta, estrategia que suele arrojar buenos dividendos en la peculiar pista de hierba de San Sebastián, con sus últimos trescientos metros hasta la meta en ligera pendiente descendiente.

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La Copa de Oro será la quinta prueba en un programa vespertino de seis. Los favoritos para las cinco primeras, base de las apuestas nacionales Quíntuple Plus y Lototurf, son:

1ª Carrera: 2 (Chdia)

2ª Carrera: 2 (Katxorro)

3ª Carrera: 1 (Something) – 4 (Bailén)

4ª Carrera: 1 (Sir Edward) – 2 (Días Felices) – 3 (Hola Valquiria) – 6 (Boeza)

5ª Carrera: 4 (Coetzee) – 5 (Espoir Avenir) – 10 (Sirjan) – 11 (Wafei). EFE

fg/sab