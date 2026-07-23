Barcelona, 23 jul (EFE).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión que se produjo durante el pasado Mundial, y continuará realizando "tratamiento y seguimiento médico", según ha anunciado el Barcelona.

Según el citado comunicado, el jugador y los servicios médicos de la entidad, continuarán con este tratamiento conservador, pendiente de su evolución durante las próximas semanas. EFE

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