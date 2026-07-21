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Ana Belén, Soledad Morente y Leonardo Padura, en el Patronato del Instituto Cervantes

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Madrid, 21 jul (EFE).- Las artistas Ana Belén y Soledad Morente, los escritores Leonardo Padura y Gioconda Belli, o la historiadora del Arte Dolores Jiménez-Blanco son algunos de los nuevos vocales del Patronato del Instituto Cervantes, nombrados este martes por el Consejo de Ministros para los próximos seis años.

Se trata de nombramientos a propuesta conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Educación, Formación Profesional y Deportes, y de Cultura. El Patronato de este organismo está integrado por 22 vocales, además de los miembros natos y el secretario general, que se renuevan por mitades cada tres años.

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Este año procede renovar a la mitad de los miembros electos del Patronato del Instituto Cervantes designados en septiembre de 2020, según explica el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes.

Así, la cantante y actriz Ana Belén, la cantante Soledad Morente y la historiadora del Arte Dolores Jiménez-Blanco han sido nombradas vocales en representación de las letras y la cultura españolas.

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Las letras y la cultura hispanoamericanas estarán representadas por el escritor Leonardo Padura, la escritora Gioconda Belli, la novelista y dramaturga Piedad Bonnett y por el director del Centro Cultural Inca Garcilaso, Hernando Torres-Fernández.

Las universidades y reales academias estarán representadas por Ana María Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, y por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Por último, se ha nombrado vocales en representación de otras organizaciones sociales y culturales al presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), Javier Muñoz-Basols, y a la presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Sofía Osborne. EFE

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