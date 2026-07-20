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Investigadores trabajan en el desarrollo de una terapia génica para prevenir el alzhéimer

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Logroño, 20 jul (EFE).- Un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) trabajan en el desarrollo de una nueva terapia génica para identificar una proteína presente en pacientes con alzhéimer, con el fin de diseñar un tratamiento para prevenir esta enfermedad neurodegenerativa.

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, acompañada por la investigadora principal de Neurobiología Molecular del CIBIR, Lidia Álvarez-Erviti, han presentado este lunes, en un encuentro informativo, este proyecto, considerado pionero a nivel mundial.

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El estudio, denominado ‘APOE-Switch: transformación del alelo APOE4 a APOE3 como terapia modificadora de la enfermedad de Alzheimer’, ha sido distinguido con el segundo premio en la cuarta edición del ‘Premio de Investigación Científica en Salud de Fundación hna’, han detallado.

La investigación desarrollada en el CIBIR aborda uno de los principales factores de riesgo asociados al alzhéimer no hereditario: el alelo APOE4.

El objetivo del proyecto es conseguir su modificación mediante edición génica, incorporando el uso de vesículas extracelulares como sistema de administración dirigido al cerebro.

Álvarez-Erviti ha explicado que la proteína APOE4 puede tener distintas formas y si sufre una mutación, el paciente puede llegar a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

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Gracias a la ayuda de 50.000 euros del premio de la Fundación hna, este equipo del CIBIR podrá comenzar el estudio, que tiene un plazo de duración de dos años, aunque ha precisado que buscarán financiación adicional para esta investigación.

En una primera fase se va a optimizar la terapia usando células en el laboratorio y después se probará en un modelo animal, con ratones que tienen esta mutación y si es exitoso, más adelante se podría trasladar la fase clínica con pacientes.

Por su parte, Martín ha resaltado que este proyecto abre una nueva línea de investigación específicamente orientada a la enfermedad de Alzheimer, "una patología que representa uno de los principales desafíos sanitarios y sociales por el enorme impacto que tiene en los pacientes y sus familias y el conjunto de la sociedad".

La unidad de Neurobiología Molecular del CIBIR investiga los mecanismos patológicos implicados principalmente en la enfermedad de Parkinson y el desarrollo de nuevas terapias centradas en un tratamiento temprano que permita ralentizar o detener el proceso degenerativo.

En este sentido, también trabaja en un proyecto de investigación para el desarrollo de un nuevo tratamiento que pueda detener el proceso neurodegenerativo que afecta a la enfermedad de Parkinson y a otras patologías, como el alzhéimer, mediante el empleo de vesículas extracelulares modificadas. EFE

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