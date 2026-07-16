Castilla-La Mancha pide la intervención de la UME en el incendio de Guadalajara

Toledo, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a la extinción del incendio forestal originado este jueves en el término municipal de La Mierla (Guadalajara).

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) a través de redes sociales, la activación de la UME se ha solicitado cuando el fuego está en situación operativa nivel 2 y se ha acordado el desalojo del municipio de La Mierla, que cuenta con unos cuarenta vecinos.

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Sobre las 17:00 horas de este jueves, trabajan en la extinción de este incendio 15 medios aéreos, 25 terrestres y 138 efectivos. EFE

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